В суд передано дело украинца, обвиняемого в шпионаже и диверсиях в ДНР

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины, уроженца Донецка Григория Синченко. Его обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой народной республики. Заседание пока не назначено, сообщил представитель суда ТАСС.

По данным МВД, впервые Григорий Синченко был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи. Он вернулся на Украину при обмене пленными, но позже нелегально попал в ДНР. В 2020 году его повторно задержали.

Украинец среди прочего обвиняется в преступлениях с тяжкими последствиями. Утверждается, что он совершал покушения на жизнь лиц, которые осуществляют правосудие, а также на сотрудников правоохранительных органов. Его также обвиняют в умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе, приобретении и изготовлении взрывчатки. По версии следствия, мужчина готовился провести очередную серию взрывов, устроил подрыв опоры железнодорожного поста в Донецке, следил за сотрудниками правоохранительных органов и планировал их убийство.

Как ранее стало известно «Ъ», суд в Ростове-на-Дону рассмотрит крупнейшее по числу участников уголовное дело об организации Украиной террористического подполья на новых территориях России для совершения актов международного терроризма. По версии ФСБ, пятеро бывших и действующих сотрудников ВСУ готовили атаку на гуманитарный конвой в Запорожской области и российских военных, которые его охраняли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинская тероборона перешла в наступление».

Леонид Уварчев