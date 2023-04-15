США в сентябре выделят Украине $4,9 млрд бюджетной помощи к ранее одобренным $18 млрд

Администрация Джо Байдена решила выделить Украине еще $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдепартамент. Вашингтон ранее одобрил перечисление $18 млрд на эти цели.

«Это финансирование наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций, позволят правительству (Украины.— "Ъ") предоставлять важнейшие услуги своим гражданам»,— говорится в сообщении Госдепартамента. Вместе с тем ведомство считает, что необходимый для восстановления Украины масштаб финансирования может быть достигнут «только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций».

США выделяют Украине бюджетную помощь наряду с военной. Общий объем помощи составил в 2022 году $75,5 млрд, сообщала The Hill. Страны НАТО передали Украине военную помощь на $65 млрд, больше $30 млрд из них — это поставки США.

Как США оценивают перспективы конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Леонид Уварчев