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Коммерсантъ FM
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Два демократа предложили ограничить права президента США по применению ядерного оружия

Сенатор Эд Марки и член Палаты представителей Тед Лью (оба из Демократической партии) разработали законопроект об ограничении полномочий президента США по применению ядерного оружия. Они предложили обязать главу государства согласовывать решение с Конгрессом. В 2016 году их аналогичный законопроект не был принят.

Господа Марки и Лью объяснили разработку законопроекта «ядерными угрозами», которые, по их мнению, поступают со стороны РФ (Москва это неоднократно отрицала). «Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара»,— говорится в комментарии господина Маки на его сайте. По мнению господина Лью, Конгресс должен «обеспечивать значимые сдержки и противовесы единоличному праву президента санкционировать применение ядерного оружия».

В документе отмечается, что создатели конституции понимали последствия начала войны, поэтому отдали полномочия по этому решению «представителям народа, а не одному человеку». Конгрессмены отмечают, что ядерное оружие, в свою очередь, является мощным оружием, которое может «мгновенно убивать миллионы людей и порождать долгосрочные негативные последствия».

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Власти РФ обосновали решение тем, что США, по их мнению, нарушают договор, а также изменением обстоятельств по сравнению с 2010 годом, когда он заключался.

Какие соглашения между Россией и США в сфере безопасности продолжат действовать после краха ДСНВ — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Леонид Уварчев

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