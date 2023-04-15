Командир взвода интернационального легиона ВСУ из Польши погиб в Артемовске

В деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши похоронен Михал Журек — командир взвода интернационального легиона украинской армии. Он умер в больнице Днепропетровска в конце марте после получения тяжелого ранения в голову в Артемовске (Бахмут), передает Польское агентство печати.

На церемонии похорон присутствовали представители местных властей и делегация польской армии. На гроб был возложен украинский флаг. У Михала Журека осталось четверо детей.

Интернациональный легион Украины начал формироваться после ввода Россией войск на Украину. По подсчетам Минобороны России, на Украину с начала военной операции и до ноября 2022 года прибыло 8 тыс. иностранцев для участия в боевых действиях. По информации The New York Times, в интернациональном легионе украинской армии состоит порядка 1,5 тыс. человек. Украинские власти утверждали, что в нем служат 20 тыс. добровольцев.

Леонид Уварчев