Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Командир взвода интернационального легиона ВСУ из Польши погиб в Артемовске

В деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши похоронен Михал Журек — командир взвода интернационального легиона украинской армии. Он умер в больнице Днепропетровска в конце марте после получения тяжелого ранения в голову в Артемовске (Бахмут), передает Польское агентство печати.

На церемонии похорон присутствовали представители местных властей и делегация польской армии. На гроб был возложен украинский флаг. У Михала Журека осталось четверо детей.

Интернациональный легион Украины начал формироваться после ввода Россией войск на Украину. По подсчетам Минобороны России, на Украину с начала военной операции и до ноября 2022 года прибыло 8 тыс. иностранцев для участия в боевых действиях. По информации The New York Times, в интернациональном легионе украинской армии состоит порядка 1,5 тыс. человек. Украинские власти утверждали, что в нем служат 20 тыс. добровольцев.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...