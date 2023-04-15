Концерт Киркорова в Петербурге перенесен с Пасхи на 21 апреля

Концерт Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге перенесен «по техническим причинам» на 21 апреля, сообщил большой концертный зал «Октябрьский». Ожидалось, что артист выступит с программой в Пасху 16 апреля. Верующие ранее критиковали господина Киркорова за использование креста в качестве сценического объекта.

Как сообщает БКЗ «Октябрьский», билеты с датой 16 апреля будут действительными для концерта 21 апреля. Они не требуют обмена.

Филипп Киркоров в 2022 году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце во время исполнения номера «Мария Магдалена» использовал большой светящийся крест, на котором была «распята» актриса. Певец во время исполнения песни забрался на эту конструкцию. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Православный активист Михаил Феодориди пытался взыскать с артиста 1 руб., но суд ему в этом отказал. Господин Киркоров извинялся за номер и отмечал, что не вкладывал в режиссуру «никакого зла или кощунственного умысла».

Леонид Уварчев