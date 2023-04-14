Зеленский сообщил об обстреле жилых домов Славянска

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о погибших и раненных в результате обстрела Славянска. Замглавы офиса украинского президента Андрей Ермак написал, что в городе прозвучало не менее семи взрывов. По его информации, ракеты попали в три пятиэтажных дома, один из которых частично разрушен, в двух загорелись квартиры. Город контролирует украинская сторона.

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщает, что погибли восемь человек, 21 человек получил ранения. По его словам, еще семь человек, включая ребенка, находятся под завалами домов.

Господин Кириленко утверждает, что повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

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Лусине Баласян