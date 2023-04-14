Международный валютно-финансовый комитет не согласовал коммюнике из-за разногласий по военной операции

По итогам 47-й встречи Международного валютно-финансового комитета (МВФК) участники не смогли достичь полного согласия по совместному коммюнике, было опубликовано заявление председателя Надии Кальвиньо. Принятию коммюнике помещали разногласия по поводу формулировок, касающихся военного конфликта России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надия Кальвиньо

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Надия Кальвиньо

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

В состав МВФК входят управляющие от стран—участников Международного валютного фонда (МВФ), МВФК дает рекомендации исполнительному совету МВФ.

Конфликт «продолжает оставаться самым важным источником неопределенности во всем мире», заявила госпожа Кальвиньо на брифинге для прессы в Вашингтоне (цитата по Bloomberg). Большинство участников встречи заявили, что военный конфликт усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, сдерживая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, а также усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность, говорится в заявлении председателя МВФК.

«Были и другие мнения, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что МВФК не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики»,— говорится в пресс-релизе.

Следующая встреча МВФК запланирована на октябрь 2023 года, она пройдет в Марракеше (Марокко).

В апрельском макропрогнозе МВФ говорится, что мировая экономика в 2023 году может вырасти на 2,8%, в 2024-м темпы роста ускорятся до 3%. Обе оценки снижены на 0,1 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «МВФ не ждет от экономики многого».

Мария Федотова