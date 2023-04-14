МИД РФ: конверты с неизвестным веществом были адресованы атташе посольства Финляндии

Три идентичных конверта доставили в почтовый ящик финской дипмиссии, они были адресованы военному атташе и его помощникам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Все три доставленных 13 апреля в посольство Финляндии в Москве конверта, в одном из которых обнаружили белый порошок, переданы российским правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov/File Photo, Reuters Фото: Maxim Shemetov/File Photo, Reuters

«При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными»,— заявила госпожа Захарова. Посольство получит информацию о результатах изучения произошедшего, отметила представитель МИДа.

Мария Федотова