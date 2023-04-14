Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ из-за получения письма с порошком

Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что 13 апреля в здание дипмиссии было доставлено три письма. В одном из них был обнаружен порошок. Состав вещества не уточняется. Посольство обратилось в МИД России.

«В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации»,— сообщили «РИА Новости» в посольстве.

13 апреля «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы писало, что в посольство Франции в Москве прислали посылку из Крыма от имени покойного итальянского продюсера Пьетро Нотарианни. Внутри посылки были кости.