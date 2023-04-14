БДТ продолжит сотрудничество с уволенным худруком Могучим «в новой форме»

Большой драматический театр (БДТ) имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге продолжит дальнейшее сотрудничество с режиссером Андреем Могучим, чей контракт с театром истек 9 апреля, и будет искать «новые формы творческого взаимодействия». Об этом сообщила директор театра Татьяна Архипова.

«Роль и значение Андрея Могучего в жизни коллектива БДТ огромны. Все спектакли Могучего в репертуаре сохраняются. Кроме того, будут реализованы в полном объеме планы по его новым постановкам. Все это предполагает постоянное творческое взаимодействие с Андреем Анатольевичем»,— сказала она информагентству ТАСС.

Художественный руководитель Большого драматического театра в Петербурге Андрей Могучий был снят с должности в связи с истечением срока контракта, новый договор господину Могучему учреждение не предложило. Напомним, что в феврале 2022 года господин Могучий подписал обращение деятелей культуры с призывом остановить СВО на территории Украины.

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