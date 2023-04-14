Петербургского школьника, обстрелявшего из пневматики детей в школе, отправили в СИЗО

16-летнему учащемуся петербургской школы № 633 Даниилу Полякову избрали в качестве меры пресечения заключение под стражу по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после стрельбы из пневматики по детям. Решение вынес Калининский райсуд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу, 14 апреля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 12.06.2023»,— говорится в сообщении.

Напомним, инцидент со стрельбой с участием Даниила Полякова произошел 13 апреля. Подросток около полудня произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета на улице, а затем в здании школы. Несколько его одноклассников получили непроникающие ранения средний тяжести. Правоохранительным органам сам стрелок объяснил произошедшее шуткой.

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