В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе

В школе №633 в Калининском районе у станции метро «Академическая» ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета. Несколько детей пострадали, пишет 13 апреля «Фонтанка».

По данным издания, 16-летник подросток около полудня произвел несколько выстрелов на улице, а затем в здании школы. Несколько одноклассников получили непроникающие ранения средний тяжести. По предварительной информации, выстрелы он объяснил шуткой. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиция и медицинский персонал.

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