Правительство края станет акционером АО «Порт Пермь»

Миноритарный акционер АО «Порт Пермь» Дмитрий Лепешкин решил подарить 1 (одну) акцию общества правительству Пермского края. Это следует из постановления правительства, подписанного сегодня губернатором Дмитрием Махониным и опубликованного на официальном портале кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, стороной договора дарения выступит Минимущества края, оно же будет уполномоченным органом при управлении акцией. Сам актив по отраслевой принадлежности будет курировать краевой Минтранс.

В краевом правительстве изданное постановление пообещали прокомментировать позже. Связаться с господином Лепешкиным не удалось. Источник, знакомый с планами бизнесмена, сказал, что тот дарит акцию «из-за широты души».

АО «Порт Пермь» контролируется иностранцем Чарльзом Батлером. Обществу принадлежат участки разной площади на берегу Камы, на Решетниковском спуске, на ул. Фоминской, а также основные территории порта, в том числе под зданием «Терминал Порт». Площадь самого крупного участка — 8,9 га.

Ранее прокуратура края требовала вернуть в федеральную собственность указанную недвижимость, однако сегодня арбитражный суд Пермского края отказал надзорному органу в удовлетворении исковых требований