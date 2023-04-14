Прокуратура не смогла оспорить продажу недвижимости и земель речного порта в Перми

Прокуратура не смогла оспорить в суде действительность договоров купли-продажи участков речного порта в пользу АО «Порт Пермь». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Пермского края. В суде надзорный орган просил признать незаконной передачу компании «Порт Пермь» более двадцати объектов недвижимости и земельных участков. Надзорное ведомство хотело также истребовать указанную недвижимость из незаконного владения. Исковое заявление было подано к территориальному управлению Росимущества. Кроме Росимущества, ответчиками по заявлению ведомства являлись ООО «Порт Пермь», одноименное АО, ООО «Диджитал Порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», а также чешская компания «Далтамен, СЕ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура в суде основывалась на том, что проданные объекты не подлежали приватизации. По версии надзорного органа, спорные объекты в 2009 году были незаконно переданы Росимуществом АО «Порт Пермь», затем они оказались в собственности других лиц. Теруправление Росимущества возражений по иску не заявило. Другие ответчики возражали против удовлетворения требований и ссылались на то, что при преобразовании госпредприятия «Порт Пермь» нарушения программы приватизации допущены не были. Кроме того, во время судебного процесса было заявлено об истечении срока исковой давности по требованиям прокуратуры.

Отметим, что во время рассмотрения дела суд наложил на объекты обеспечительные меры в виде ареста. По ходатайству краевой прокуратуры были арестованы объекты инженерной инфраструктуры предприятия и 31 земельный участок «Порт Пермь». Среди арестованных территорий значились участки разной площади на берегу Камы, на Решетниковском спуске, на ул. Фоминской, а также основные территории порта, в том числе под зданием «Терминал Порт». Площадь самого крупного арестованного участка — 8,9 га.