Во Французской Гвиане запустили ракету-носитель Ariane 5 с зондом для изучения Юпитера

Ракета-носитель Ariane 5 с европейским космическим зондом JUICE (Jupiter Icy Moons explorer) стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Зонд предназначен для изучения Юпитера и трех его крупнейших спутников — Ганимеда, Каллисто и Европы. Трансляцию запуска ведет компания Arianespace на своем YouTube-канале.

JUICE несет десять научных приборов, антенну 2,5 м и солнечные батареи площадью 85 кв. м. Один из ее приборов — микроволновый спектрометр SWI — был разработан российскими и немецкими учеными для изучения свойств атмосферы Юпитера и его спутников.

Зонд, как ожидается, отделится от носителя через 27 минут после старта на высоте 1,5 тыс. км. К Юпитеру он прибудет летом 2031 года. На изучение Юпитера ему понадобится около трех лет. К Юпитеру JUICE полетит «окольным путем», используя притяжение Земли и Венеры для ускорения. Это позволит солнечным панелям зонда накопить энергии для продолжительной миссии.

Европейское космическое агентство начало разрабатывать JUICE в мае 2012 года. Бюджет проекта составил €1,6 млрд. На начальном этапе разработки в проекте участвовал «Роскосмос», однако через некоторое время он вышел из проекта из-за технических проблем.

Лусине Баласян