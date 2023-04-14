В Тюменской области будут судить девочек-подростков по делу о избиении мужчины на вокзале

Завершилось расследование уголовного дела в отношении трех девочек-подростков о групповом избиении мужчины на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района Тюменской области. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, обвиняемые предстанут перед Омутинским райсудом Тюменской области.

Инцидент произошел 20 августа. Тогда потерпевший Анатолий Гилев рассказал, что конфликт произошел из-за его отказа выпить с подростками (девочки 2005, 2006 и 2007 годов рождения). Его били около часа. При этом он не мог сопротивляться ударам девочек, поскольку у него онкологическое заболевание.

Мужчина находился в больнице — ему провели операцию. Спустя несколько дней его выписали из медучреждения домой. В октябре мужчина снова попал в больницу, где скончался. Причина его смерти не связана с полученными ранее травмами.

Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Родителей девочек оштрафовали на 500 руб. за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Диана Сунагатуллина

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