Родителей девочек, жестоко избивших мужчину на тюменском вокзале, оштрафовали на 500 рублей

Родители трех девочек-подростков, жестоко избивших в августе 36-летнего мужчину на железнодорожной станции в поселке Вагай, оштрафовали на 500 руб. Они привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, пишет 72.ru со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

Инцидент произошел 20 августа. Тогда потерпевший Анатолий Гилев рассказал, что конфликт произошел из-за его отказа выпить с подростками (девочки 2005, 2006 и 2007 годов рождения). Его били около часа. При этом он не мог сопротивляться ударам девочек, поскольку у него онкологическое заболевание. Мужчина находился в больнице — ему провели операцию. Спустя несколько дней его выписали из медучреждения домой. В октябре мужчина снова попал в больницу, где скончался. Причина его смерти не связана с полученными ранее травмами.

Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

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