Суд в Испании отпустит из-под стражи обвиняемого в рассылке взрывчатки посольствам

Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама согласился освободить из-под стражи обвиняемого в рассылке писем со взрывчаткой. 74-летний Помпейо Гонсалес Паскуаль находился под стражей с 27 января. Об этом сообщается на сайте судебной власти страны.

Его подозревают в том, что он отправил шесть писем со взрывчаткой премьер-министру Педро Санчесу, министру обороны Маргарите Роблес, в посольство Украины в Мадриде, в диппредставительство США, на объекты компании Instalaza, а также в спутниковый центр мадридской авиабазы Торрехон.

Судья постановил, что обвиняемый в качестве мер предосторожности обязан еженедельно являться в ближайший к месту жительства суд, запретил ему выезд из Испании, поручил изъять паспорт, а также установить адрес и номер телефона, где его можно найти. «Освобождение без залога является целесообразным, поскольку в настоящее время отсутствует риск уничтожения доказательств, поскольку наиболее важные следственные процедуры уже проведены»,— говорится в обосновании. Также отмечается, что ранее у подследственного не было судимостей.

В январе судья постановил, что подозреваемый хотел серьезно нарушить общественный порядок, однако его принадлежности к какой-либо террористической или преступной группе установлено не было. Об этом сообщает Confilegal.

Мария Федотова