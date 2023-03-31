Сапер-штурмовик из Свердловской области погиб на спецоперации

В боях на Сватово-Кременном направлении в ходе специальной военной операции погиб житель Серовского городского округа (Свердловская область) Юрий Есаулков, сообщила пресс-служба муниципалитета. Прощание с погибшим состоится 3 апреля в 13:00 в селе Андриановичи.

Юрий Есаулков родился 10 августа 1978 года в селе Андриановичи. Был старшим сыном среди четырех детей. После окончания он школы работал вальщиком леса. Увлекался рыбалкой и походами в лес, был отцом двух сыновей. На воинскую службу был призван в рамках частичной мобилизации 23 октября 2022 года в должность сапера-штурмовика. Погиб 18 марта 2023 года.

Ранее на Аллее славы в Каменске-Уральском (Свердловская область) простились с тремя военнослужащими, погибшими на специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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Диана Сунагатуллина