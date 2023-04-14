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Коммерсантъ FM
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Суд в Албании решил не экстрадировать в Россию подозреваемую в шпионаже блогершу

Суд города Эльбанас в Албании принял решение не экстрадировать в Россию гражданку РФ Светлану Тимофееву (ведет блог под псевдонимом Лана Сатор). В Албании ее обвиняют в шпионаже из-за предполагаемой попытки проникнуть на военный завод в городе Грамши. Суд в России заочно арестовал госпожу Тимофееву в незаконном получении сведений, которые составляют гостайну.

Фото: @lanasator

Фото: @lanasator

Как передает Albanian Daily News, прокурор рекомендовал суду не удовлетворять запрос РФ об экстрадиции госпожи Тимофеевой из-за опасений, что в России не будут соблюдать ее юридические права. Суд принял запрос прокуратуры и не стал экстрадировать 34-летнюю россиянку.

21 августа Минобороны Албании сообщило о задержании двух россиян и одного украинца, которые пытались проникнуть на военный завод в Грамши и сделать фотографии. Среди задержанных была и Светлана Тимофеева. Утверждалось, что при задержании они ранили двух албанских солдат. 29 августа Мещанский суд Москвы избрал в отношении Светланы Тимофеевой меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению в незаконном получении гостайны.

Эрдни Кагалтынов

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