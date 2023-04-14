Хакеры украли $23 млн с кошельков криптобиржи Bitrue

Сингапурская криптовалютная биржа Bitrue заявила, что хакерам удалось этой ночью украсть с кошельков пользователей около $23 млн. При этом компания заверила, что ее специалисты сумели вовремя заметить уязвимость и предотвратили доступ хакеров к другим средствам пользователей, а все средства клиентов, похищенные хакерами, будут компенсированы.

«Хакерам удалось изъять активы общей стоимостью примерно $23 млн в токенах ETH, QNT, GALA, SHIB, HOT и MATIC. На взломанном горячем кошельке хранилось менее 5% от общей суммы средств»,— говорится в заявлении биржи.

Кроме того, Bitrue заявила, что ее специалисты проведут дополнительную проверку всех кошельков пользователей. Биржа также приостановила вывод средств до 18 апреля.

О том, почему удвоилось число атак на криптосервисы,— в материале «Ъ» «Криптовалюту разменяли на данные».

Кирилл Сарханянц