В Самаре спрос на электрические самокаты вырос в три раза

В марте спрос самарцев на электрические самокаты вырос в три раза, а средний чек сократился с 28 тыс. руб. до 24 тыс. руб., сообщает пресс-служба Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 3,4 раза увеличился спрос на экипировку, поскольку в марте этого года вступили в силу поправки в ПДД, регулирующие передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и требующие в том числе использования специальной экипировки. Средний чек на такие товары вырос на 16% — до примерно 1 тыс. руб.

«Чаще всего самарцы покупали бандажи, наколенники, в том числе ортопедические, а среди детских товаров — шлем и защитные велосипедные комплекты»,— говорится в сообщении Ozon.

Кроме того, по данным компании, в 2,3 раза вырос спрос на механические самокаты. В целом продажи средств индивидуальной мобильности — велосипедов, электросамокатов, скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и т. п. — выросли в 2,4 раза.

Ранее администрация Самары заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями об ограничении максимальной скорости движения электросамокатов до 15 км/ч в парках, скверах и на набережной. Кроме того, в городе определены площадки, закрытые для проезда на самокате.

Сабрина Самедова