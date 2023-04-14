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Коммерсантъ FM
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Boggi Milano открывает бутик в Сочи

В Сочи откроется новый магазин итальянской марки Boggi Milano — он станет 14-м монобрендовым бутиком, открывшимся в России с 2019 года. Основное внимание коллекции, как и рекламной кампании, приуроченной к открытию, сосредоточено на смене городского стиля в пользу более расслабленного курортного. В линейке заявлены вещи из льна, легкие футболки, пиджаки, шорты и брюки, а также летняя обувь и аксессуары.

Предыдущая фотография

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

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Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Магазин расположится в ТЦ «Моремолл», его общая площадь составит около 196 кв. м. Помимо новой коллекции, приуроченной к открытию, в магазине также можно будет приобрести вещи и из основной линейки Boggi Milano.

Елизавета Федутинова

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