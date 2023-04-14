Первый замминистра культуры края переходит на новую работу

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», первый заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина покидает должность. Как сообщает «Новый компаньон», она займет пост директора в АНО «Агентство новых технологий», координирующей подготовку к юбилею Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Пермского края Фото: Министерство культуры Пермского края

Марина Илюхина работает в должности с 2018 года. До этого она возглавляла отдел по организации и планированию молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. О том, что она может покинуть свой пост, «Ъ-Прикамье» сообщили в феврале сразу несколько информированных источников в сфере культуры. По данным одного из них, у чиновницы в конце апреля заканчивается контракт, который не будет продлен.

АНО «Агентство новых технологий» зарегистрирована в 2017 году, ее учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию города в 2023 году.