В краевом минкульте может смениться заместитель министра

Марина Илюхина, первый заместитель министра культуры Пермского края, может покинуть пост, сообщили «Ъ-Прикамье» сразу несколько информированных источников в сфере культуры. По данным одного из них, у чиновницы в конце апреля заканчивается контракт, который не будет продлен.

В краевом минкульте эти сведения комментировать отказались. Госпожа Илюхина является членом команды бывшего министра культуры Вячеслава Торчинского. С 2021 года ведомством руководит Алла Платонова.

Марина Илюхина работает в должности с 2018 года. До этого она возглавляла отдел по организации и планированию молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.