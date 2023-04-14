Ким Чен Ын все чаще появляется на публике со своей дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня, 13 апреля, в очередной раз проинспектировал испытания баллистической ракеты. Как отмечает Bloomberg, за запуском вместе с северокорейским лидером наблюдала его дочь, которая с ноября 2022 года стала регулярно появляться с отцом на торжественных и военных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын с дочерью

Фото: Reuters Ким Чен Ын с дочерью

Фото: Reuters

На фотографиях, распространяемых государственными СМИ КНДР, запечатлена девочка лет 10−12 с длинными темными вьющимися волосами. Как зовут девочку — точно неизвестно. В сообщениях СМИ она присутствует как «драгоценный ребенок» и «уважаемая дочь».

При этом, по данным южнокорейской разведки, девочку зовут Ким Чжу Э. Пропагандистский канал DPRK Today начал блокировать поиск новостей, связанных с этим именем, а также удалил все сообщения о людях, которых зовут так же, заметил южнокорейский портал NK News.

Ким Чен Ын уже в третий раз приехал на испытания межконтинентальных ракет со своей дочкой. Кроме того, она, как и ее мать, была почетной гостьей на банкете высшего военного руководства в феврале, который совпал с военным парадом на улицах Пхеньяна.

Кирилл Сарханянц