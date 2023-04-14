Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом аксессуаре от Sportmax, в том числе о выборе названия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bouba

Фото: Sportmax Bouba

Фото: Sportmax

Если бы проводили конкурс на самое оригинальное название сумки, то в нем могла бы если не победить, то точно занять призовое место Bouba — новый аксессуар от Sportmax. Откуда взялась эта «Буба»? «Буба» и «кики» — два слова, полученные путем социологического эксперимента.

Они использовались для распознавания связей, которые человеческий мозг создает между звуками и формами. Разным людям в рамках этого исследования показывали две фигуры: одну — с острыми углами, а другую — более скругленную. Большинство участников эксперимента слово «буба» отнесли к скругленной фигуре.

Думаю, легко угадать, что новая сумка имеет округлые формы, я бы даже назвала ее «пузатой». Скруглены углы и у гладкой по текстуре ручки из дерева и меди. На ощупь Bouba тоже, разумеется, мягкая и приятная. Носить «Бубу» рекомендуют как клатч или сумку через плечо. И ждут, что она станет бестселлером. Ну а я теперь буду с нетерпением ждать «Кику».