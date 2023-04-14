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Коммерсантъ FM
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Семейный формат

Светлана Бардина — о многокомнатных квартирах в Подмосковье

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, кто чаще всего и почему покупает просторное жилье в Московской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Просторные многокомнатные лоты — редкий формат в Московской области. Квартиры площадью от 100 кв. м представляют здесь лишь 1% от их общего объема в экспозиции. Сейчас в Подмосковье в продаже чуть более 430 таких вариантов в 39 проектах, восемь из которых малоэтажные. Это дома, в которых не более пяти уровней. Многокомнатное жилье есть также в девяти проектах средней этажности и 22 многоэтажках, посчитали аналитики компании Est-a-Tet.

Просторным форматам чаще всего отдают предпочтение покупатели с детьми, отмечают брокеры. В большой квартире можно обустроить отдельную комнату для каждого члена семьи, а также предусмотреть изолированные пространства для работы и отдыха. При этом приобретение большой квартиры в Подмосковье станет более комфортным решением для семейного бюджета, чем, к примеру, в столице.

Характеристики просторных лотов в строящихся домах области значительно отличаются в зависимости от класса жилого комплекса. Так, в проектах массового сегмента в 100-метровых квартирах зачастую предусмотрено не менее трех спален, а в бизнес-классе лоты такой площади чаще встречаются только с двумя.

Один из самых доступных вариантов представлен в Ленинском городском округе. Бюджет покупки 100-метровой квартиры в этой локации варьируется от 11,7 млн руб. до 12,3 млн руб. Это четыре лота с европланировкой, которые включают в себя три спальни и просторную кухню-гостиную. В Химках в продаже есть жилье площадью около 105 «квадратов», его стоимость достигает почти 20 млн руб.

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