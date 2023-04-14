Бывшему депутату не удалось отстоять нажитое

Приморский краевой суд отклонил апелляцию защиты и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в госбюджет с экс-депутата Госдумы, бывшего первого вице-губернатора региона Василия Усольцева более 340 млн руб. Cуд пришел к выводу, что вопреки наложенным законом ограничениям депутат занимался предпринимательской деятельностью и получил многомиллионный доход. Ранее Василий Усольцев был признан судом виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу. Представители бывшего депутата и он сам исковое требование надзорного ведомства не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу, 14 апреля, Приморский крайсуд, рассмотрев апелляционную жалобу Василия Усольцева, фактически продублировал решение суда первой инстанции, взыскавшего с экс-чиновника сумму незаконного дохода. Слабым утешением для бывшего депутата может послужить тот факт, что судебная коллегия по гражданским делам крайсуда усмотрела процессуальные нарушения при рассмотрении иска прокурора и на этом основании отменила решение Фрунзенского райсуда Владивостока. Однако коллегия тут же перешла к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции и удовлетворила требование надзорного ведомства. «Обратить в доход РФ денежные средства Усольцева В. И. в размере 345 млн 034 тыс. 507 руб. 76 коп., как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы»,— процитировала решение крайсуда его пресс-секретарь Елена Оленева.

Василий Усольцев решение краевого суда публично не комментировал. Известно, что его адвокаты обращали внимание судебных инстанций на истечение срока исковой давности и утверждали, что нет доказательств получения дохода подзащитным.

В ноябре прошлого года Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил иск прокурора Приморья Сергея Столярова к Василию Усольцеву о взыскании незаконного дохода. Исковое требование было основано на вступившем ранее в силу решении Дальнегорского райсуда, признавшего политика виновным в незаконных финансовых операциях.

Как утверждается в иске, Василий Усольцев в нарушение запрета, установленного законодательством о статусе депутата, лично и через подконтрольные ему организации занимался коммерческой деятельностью в Приморском крае.

В период с 2001 по 2011 год Василий Усольцев через ряд учрежденных им юрлиц, по данным надзорного ведомства, приобрел около 422 млн акций номиналом по 1 руб. ОАО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"». После этого, установило надзорное ведомство, он участвовал в деятельности по управлению компанией, продавал и обменивал акции и получал доход. Общую его сумму прокуратура оценила в 340 млн руб. Эти деньги были скрыты от декларирования и контроля. Прокуратура потребовала взыскать с Василия Усольцева указанную сумму в доход государства. В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на 16 объектов недвижимости и 16 банковских счетов, принадлежащих Василию Усольцеву и его бывшей супруге.

Напомним, в 2021 году Дальнегорский районный суд Приморья признал Василия Усольцева виновным в «совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как говорится в материалах дела, с 1 января 1997 по 7 ноября 2017 года, «желая осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли», Василий Усольцев «учредил и привлек для своей предпринимательской деятельности, в том числе посредством третьих лиц, на территории Приморского края и иных субъектов РФ, а также в Республике Кипр ряд коммерческих организаций».

Несмотря на запрет для депутатов и чиновников заниматься предпринимательством, говорилось в деле, Василий Усольцев продал акции подконтрольной компании (ГМК «Дальполиметалл») на сумму свыше 336 млн руб., получил более 8 млн руб. прибыли от хозяйственной деятельности предприятия и вложил более 165 млн руб. в бизнес.

Василий Усольцев полностью признал свою вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате, рассмотрев дело в особом порядке, Дальнегорский райсуд приговорил экс-чиновника к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Решение райсуда не было обжаловано и вступило в законную силу.

Это был уже второй обвинительный приговор в отношении Василия Усольцева. В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) во время пребывания на посту первого вице-губернатора Приморья. В итоге Василий Усольцев отделался штрафом в размере 6,3 млн руб. Как говорилось в постановлении Фрунзенского райсуда Владивостока, размер штрафа экс-чиновнику был установлен «в размере его заработной платы за период 1 года 10 месяцев 7 дней замещения государственных должностей в администрации Приморского края».

Стоит отметить, что в конце 2020 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Сергею Сопчуку, Василию Усольцеву, предпринимателю Людмиле Стуковой, а также к нескольким компаниям, связанным с добычей золота. Решением суда в доход РФ были обращены доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов.

Василий Усольцев в 2003 году был избран депутатом Госдумы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу, а в 2007 году переизбрался на второй срок. Через шесть лет Василий Усольцев стал помощником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. В январе 2014 года он был назначен вице-губернатором, а через пять месяцев повышен до должности первого вице-губернатора. Во время службы в команде господина Миклушевского Василий Усольцев курировал вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений. После назначения 4 октября 2017 года врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко Василий Усольцев сохранил за собой пост первого вице-губернатора, но в начале ноября добровольно ушел в отставку.

Алексей Чернышев, Владивосток