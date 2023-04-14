Суд обязал застройщика вернуть мэрии Краснодара участок в районе озера Старая Кубань

Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Специализированный застройщик "РенКапСтрой"» вернуть земельный участок площадью 3,2 гектара в районе озера Старая Кубань администрации города. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor Morozov Фото: Victor Morozov

Суд отклонил ходатайство компании «РКС-Краснодар» о назначении судебной экспертизы, а также отказал в удовлетворении требований общества о расторжении договора аренды и взыскании с администрации убытков в размере 496,6 млн руб.

«Обязать ООО "РКС-Краснодар" возвратить администрации Краснодара земельный участок площадью 32,4 тыс. кв. м по акту приема-передачи земельного участка в освобожденном состоянии»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "РенКапСтрой"» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году с основным видом деятельности «подготовка строительной площадки». Выручка компании в 2021 году составила 32,1 млн руб., убыток — 9 млн руб.

Изначально истец требовал расторгнуть договор и взыскать с администрации убытки в размере почти 1,2 млрд руб., из которых 447,5 млн являлись затратами на подготовку строительства, а 732,4 млн руб. — упущенной выгодой.

Спор между застройщиком и мэрией длится с ноября 2020 года. Согласно материалам дела, речь идет об участке на ул. Старокубанской, 2/21, рядом со старым руслом Кубани. Он был арендован в 2014 году на 10 лет. Однако изначально по этой зоне имелись противоречия в части этажности допустимого строительства. Кроме того, на данной территории находится охраняемый государством памятник археологии — «Могильник городища на Дубинке». Все это требовало изменения зонирования территории, а также согласований для сохранности объекта охраны.

При первоначальном рассмотрении дела суд обосновал отказ во взыскании с мэрии убытков тем, что застройщик, арендуя проблемный участок, должен был проанализировать свои риски. Кроме того, суд отметил, что власти, как авторы градостроительных норм, не должны быть связаны в реализации этих полномочий своим статусом участника гражданско-правовой сделки.

Тат Гаспарян

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