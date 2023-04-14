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В Самарской области количество безналичных платежей с использованием банковских карт выросло на 10%

В Самарской области в 2022 году с помощью банковских карт совершено 795 млн платежей, что на 10% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Общая сумма безналичных платежей с использованием банковской карты составила 549 млрд руб.

«Банковские карты использовались для оплаты товаров и услуг в 16 раз чаще, чем для снятия наличных. При этом средний чек безналичного платежа составил 690 рублей, при снятии наличных — 12 тыс. рублей»,— говорится в сообщении регулятора. 

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За этот же период количество электронных терминалов для оплаты картой увеличилось на 7,4%, до 85 тыс. единиц. Количество выпущенных банками карт увеличилось на 20,5%, до 8,3 млн единиц.

Ранее Центробанк сообщил, что за январь-сентябрь 2022 года в Самарской области совершено более 625 млн операций по банковским картам на сумму свыше 830 млрд руб.

Сабрина Самедова

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