В Самарской области стали чаще расплачиваться банковскими картами

В Самарской области вырос объем операций по банковским картам, сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

«За январь-сентябрь 2022 года в Самарской области совершено более 625 млн операций по банковским картам на сумму свыше 830 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число транзакций выросло на 9%, объем – на 6%.

Чаще всего жители региона пользовались картами при оплате товаров и услуг (94% от общего количества операций). Средний чек при оплате банковской картой составил 680 руб. По сравнению с январем-сентябрем 2021 года это на 11% больше по количеству и по объему операций. Кроме того, покупки при помощи карты в 16 раз превысили количество операций по снятию наличных.

«Безналичная форма оплаты становится более популярной среди граждан. Однако, пользуясь платежными картами, важно соблюдать основные правила кибербезопасности. В первую очередь — никому не сообщать секретные данные своей карты, а также коды и пароли для подтверждения операций»,— цитируются слова управляющей самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России Марины Мясниковой.

При покупках онлайн, отмечает Марина Мясникова, нужно проверять адреса сайтов, на которых вводятся данные карты, сайты с защищенным соединением обозначены в браузере значком закрытого замка. Для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и пополнять ее перед оплатой, рекомендуют в ЦБ.

Сабрина Самедова