Кредиторы Миасского машзавода рассмотрят вопрос о прекращении его деятельности

АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), который сейчас находится в процессе банкротства, может полностью прекратить хозяйственную деятельность. Такой вопрос вынесен на внеочередное собрание кредиторов, запланированное на 28 апреля. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Всего в повестку включено четыре вопроса. В том числе кредиторы рассмотрят предложения конкурсного управляющего ММЗ о порядке, сроках, условиях и начальной цене продажи имущества должника. А также обсудят прекращение деятельности завода по изготовлению понтонов для АО «Транснефть», связанной с невозможностью поставлять продукцию напрямую без посредников. Еще один вопрос касается увеличения суммы фиксированного вознаграждения конкурсного управляющего.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал завод «Роскосмоса» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство в июле 2022 года. В январе этого года процедуру продлили еще на шесть месяцев. Заявление о несостоятельности направил сам ММЗ из-за задолженности в 2,38 млрд руб. Руководство завода объясняло долг дефицитом заказов, а также высокой закредитованностью. Крупнейшими кредиторам ММЗ является Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск». Предприятие продолжает работать, здесь трудятся около 800 человек. Кроме того, завод снабжает теплом и горячей водой северную часть Миасса и поселок Строителей. В марте в дело о банкротстве ММЗ вступила прокуратура Челябинской области из-за общественной значимости дела, а также в связи с тем, что в ходе его рассмотрения могут быть затронуты публичные интересы и жилищные права жителей Миасса.