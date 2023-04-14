Свердловский инструментальный завод перевезут на Полевской тракт

Здание Свердловского инструментального завода (СИЗ) перенесут на 12-й км Полевского тракта (Чкаловский район Екатеринбурга). Согласно проектной документации, площадь земельного участка составит 2,76 га, площадь застройки объекта — 8,9 тыс. кв. м. Предусмотрен один подземный этаж и 1-3 надземных этажа. Комплекс рассчитан на 200 сотрудников.

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Общественные обсуждения о предоставлении участка для строительства завода проводятся до 5 мая, сказано на сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, на территории действующей площадки завода в кварталах улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина построят 29-этажный жилой дом. Ввести его в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года, а выдать ключи в июле 2025 года. Как заявлялось ранее, на территории завода планируется провести комплексное развитие участка площадью 6 га.

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