Администрация Екатеринбурга одобрила проект по строительству второго небоскреба рядом с «Высоцким»

Второй небоскреб в центре Екатеринбурга рядом с БЦ «Высокий» планируют построить до 2027 года, указано в документах, опубликованных на сайте городской администрации. Глава города Алексей Орлов утвердил проект планировки и проекта межевания территории в границах ул. Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – ул. Красноармейской, где планируют строить объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект второй башни рядом с БЦ "Высоцкий" в Екатеринбурге

Фото: Проектная документация / АБ Старт Проект второй башни рядом с БЦ "Высоцкий" в Екатеринбурге

Фото: Проектная документация / АБ Старт

Согласно документам, в центре города планируется строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса общей площадью 49,2 тыс. кв. м с автостоянкой на 20 машино-мест, а также планируется строительство многоуровневой автостоянки на 382 места, включая 95 мест для посетителей и работников многофункционального административно-гостиничного комплекса. Как рассказал бизнесмен Андрей Гавриловский порталу Е1, в новом небоскребе хотят сделать два этажа ресторанов и построить шесть бассейнов.

Напомним, в начале этого года екатеринбуржцы высказали замечания на обсуждениях по строительству проекта «Высоцкий-2». В октябре прошлого года уральские и столичные архитекторы представили на форуме 100+ Techno Build несколько вариантов того, как может выглядеть небоскреб «Высоцкий 2».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Спасибо, что второй».

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