Екатеринбуржцы высказали замечания на обсуждениях по строительству проекта «Высоцкий-2»

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения, касающиеся строительства второго небоскреба рядом с БЦ «Высоцкий». Участие в обсуждениях по проекту планировки приняли 47 человек, большая часть из них высказались против строительства. Так, 21 человек попросили отклонить проект планировки и межевания территории, так как транспортная инфраструктура, по их мнению, не выдерживает существующей нагрузки.

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«Новый небоскреб усугубит ситуацию с транспортным движением в центре города. Реконструкция улично-дорожной сети проектом не предусмотрена. Высокая аварийность в этом квартале. Трафик общественного транспорта уже сформирован. Строительство объекта повлечет нарушение данного трафика, что повлияет на социальное напряжение», — заявили участники обсуждений. В ответ на это администрация транспортная инфраструктура в проекте предусмотрена в соответствие с Генпланом. «Компактная планировочная структура города позволяет активно развивать общественный транспорт. Создание условий для отказа пользования личным автотранспортом — единственное верное решение для снижения загруженности транспортной сети большого города», — говорится в ответе мэрии.

Пять участников обсуждений считаю, что «строительство еще одного небоскреба негативно отразится на облике Екатеринбурга». 12 участников заявили, что в проекте не предусмотрено достаточное количество парковочных мест, четыре участника попросили сделать на этом месте сквер. Практически все замечания мэрия отклонила.

Напомним, в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской хотят построить многофункциональный административно-гостиничный комплекс с автостоянкой вместимостью 20 мест общей площадью здания 49,2 тыс. кв. м. Проект планируют реализовать с 2023 по 2027 год. Как заявлял ранее господин Гавриловский, объем инвестиций в строительство нового небоскреба составит около $200 млн. В октябре прошлого года уральские и столичные архитекторы представили на форуме 100+ Techno Build несколько вариантов того, как может выглядеть небоскреб «Высоцкий 2».

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