Жителя Славянска-на-Кубани будут судить за ДТП с погибшей школьницей

В отношении жителя Славянска-на-Кубани, совершившего ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка, завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Вечером 24 сентября 2022 года 19-летний водитель «Лады» с непригодными для эксплуатации шинами ехал по улице Володарского станицы Петровской. Он превысил разрешенную скорость движения и выехал на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения с движущейся навстречу машиной, молодой человек свернул на обочину и наехал на идущую девочку. Ее доставили в медучреждение, однако 1 октября она скончалась из-за полученных повреждений.

На водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть ребенка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Теперь его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

Родители погибшей школьницы обращались в Центральный аппарат Следственного комитета РФ, опасаясь, что 19-летний виновник смерти их дочери может избежать ответственности. Тогда глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование и поручил доложить об обстоятельствах ДТП.

Татьяна Ручкина

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