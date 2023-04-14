Дело обвиняемого в ЛГБТ-пропаганде блогера вернули в полицию

Мировой суд Вахитовского района в Казани вернул в полицию административный протокол, составленный на блогера Гелу Гогишвили. Информация об этом размещена на портале мировых судей Татарстана.

Господин Гогишвили обвинялся по ч.2 ст.6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Молодой человек и гражданин Китая, студент Казанского федерального университета Сюй Хаоян ведут блог на YouTube о своих отношениях. Полиция посчитала это нарушением закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ранее Вахитовский райсуд Казани признал виновным по ч.4 этой же статьи господина Сюя, назначив ему семь суток административного ареста с последующим выдворением из РФ. Верховный суд Татарстана оставил вчера это решение без изменения, хотя адвокаты указывали на множество процессуальных нарушений в деле.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"