В здании бывшего центра моды «Европа» в Уфе открывается многофункциональный центр

Многофункциональный центр «Артерия» (владеют структуры предпринимателя Игоря Стрижнева) откроется сегодня в здании бывшего центра моды «Европа» на проспекте Октября в Уфе. Здание площадью около 15 тыс. кв. м было построено в 2007 году, а спустя три года в нем случился пожар. Позднее здание находилось на реконструкции. Общие затраты, по данным управляющей компании «Артерии», составили около 500 млн руб.

Концепция многофункционального центра предполагает размещение фудхолла, коворкинга, лектория, шоу-румов и так далее.

В 2020 году здание рассматривалось под размещение в нем подразделений республиканского онкоцентра, находящегося по соседству, но затем от этой идеи власти региона решили отказаться.

Олег Вахитов

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