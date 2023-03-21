В Крыму задержали сторонников криминальной субкультуры за похищение человека и вымогательство денег

В Крыму сотрудники УФСБ и МВД задержали сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и его напарника, которые похитили человека и вымогали у подростка деньги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В марте 2021 года 29-летний житель Бахчисарайского района со своими знакомыми похитил возле дома в селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя 23-летнего молодого человека для вымогания денег. Когда они поняли, что ценных вещей и денег у него нет, его избили бейсбольными битами и деревянными палками, а после погрузили в багажник «Лады Приоры» и возили по территории района. Молодому человеку удалось самостоятельно сбежать.

В 2022 году преступники в таком же составе вымогали у 16-летнего подростка 11 тыс. руб. Несовершеннолетнему пришлось отдать им деньги.

В отношении ранее судимого 29-летнего мужчины и его 21-летнего подельника завели уголовное дело за похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также вымогательство группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «г» ч. 2. ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

При задержании в ходе обысков правоохранители изъяли патроны, оружие и телефоны с тематикой экстремистской организации. 29-летний сторонник криминальной субкультуры был заключен судом под стражу. Задержанных и их круг проверяют на причастность к другим преступлениям.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram