Секретарь правящей в Армении партии не понял, почему Захарова требует от его страны разъяснений по учениям с НАТО

Секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян прокомментировал участие Армении в учениях НАТО. Он указал, что такое решение власти приняли для повышения боеготовности армянских вооруженных сил, руководствуясь исключительно интересами государства. Ранее с просьбой разъяснить участие в совместных со странами НАТО учениях к Армении обратился МИД России.

«Немного непонятно, что Мария Захарова (представитель МИД России.— "Ъ") требует разъяснений. Армения сохраняет теплые дружеские отношении со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооружённых сил»,— сказал Артур Ованнисян (цитата по «Sputnik Armenia»).

6 апреля официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх сообщила об участии вооруженных сил Армении в военных учениях НАТО, которые начнутся 22 апреля. Часть маневров пройдет на территории десяти европейских государств. Все эти страны, кроме Армении, Грузии, Молдавии и Косово, являются членами НАТО.

Милена Костерева