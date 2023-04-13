На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подъема воды в реках

14 и 15 апреля на реке Кубань в юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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Вода может подняться в бассейнах реки в семи районах. Речь идет о Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском и Белореченском муниципалитетах.

Днем 14 апреля, а также ночью и утром 15 апреля местами на Кубани ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Татьяна Ручкина

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