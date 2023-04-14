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В Рощинском сорваны соревнования в поддержку участников СВО

Администрация городского поселения Рощинский Волжского района Самарской области попросила региональное УФАС включить сведения об ООО «ГАС Спец Сервис» в Реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого стало неисполнение контракта по проведению спортивных турниров в 2023 году. Об этом сообщает областная антимонопольная служба.

Управление изучило информацию и выяснило, что стороны подписали указанный контракт 6 февраля. Его цена составила 550 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Договор предусматривал проведение соревнований по гиревому спорту в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также волейбольного турнира памяти тренера женской сборной по волейболу Волжского района Валентины Келлекер. Однако подрядчик не организовал указанные мероприятия в установленные сроки.

Заказчик направлял в адрес ООО «ГАС Спец Сервис» письменные претензии, но они остались без ответа. В итоге контракт с подрядчиком был расторгнут.

В связи с этим Самарское УФАС России включило компанию в РНП на два года. Ранее в Тольятти были сорваны работы по безопасности дорожного движения за 26,8 млн рублей

Георгий Портнов

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