В Рощинском сорваны соревнования в поддержку участников СВО

Администрация городского поселения Рощинский Волжского района Самарской области попросила региональное УФАС включить сведения об ООО «ГАС Спец Сервис» в Реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого стало неисполнение контракта по проведению спортивных турниров в 2023 году. Об этом сообщает областная антимонопольная служба.

Управление изучило информацию и выяснило, что стороны подписали указанный контракт 6 февраля. Его цена составила 550 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Договор предусматривал проведение соревнований по гиревому спорту в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также волейбольного турнира памяти тренера женской сборной по волейболу Волжского района Валентины Келлекер. Однако подрядчик не организовал указанные мероприятия в установленные сроки.

Заказчик направлял в адрес ООО «ГАС Спец Сервис» письменные претензии, но они остались без ответа. В итоге контракт с подрядчиком был расторгнут.

В связи с этим Самарское УФАС России включило компанию в РНП на два года. Ранее в Тольятти были сорваны работы по безопасности дорожного движения за 26,8 млн рублей

Георгий Портнов