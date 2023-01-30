В Тольятти сорваны работы по безопасности дорожного движения за 26,8 млн рублей

Оставлено в силе решение Самарского УФАС о включении сведений об ООО «Современные технологии строительства» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Постановление вынес Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд региона. Об этом сообщает областная антимонопольная служба.

Поводом для включения подрядчика в РНП стало нарушение компанией условий контракта на обеспечение безопасности дорожного движения. Договор был заключен между администрацией Тольятти и ООО «Современные технологии строительства» в августе 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цена контракта превышала 26,8 млн руб. Однако на этапе промежуточной проверки чиновники обнаружили, что компания не приступила к работам на восьми объектах.

Работы еще на 23 объектах проводились с задержкой сроков.

Несмотря на то, что исполнитель получил претензию заказчика, в полном объеме обязательства он так и не выполнил. В связи с этим Самарское УФАС внесло подрядчика в РНП на два года. Позицию контрольного органа поддержали два суда.

Ранее в Самаре была сорвана поставка медицинских перчаток в областной наркодиспансер. В связи с этим сведения об ООО «ИнвестМедТорг» были включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Георгий Портнов