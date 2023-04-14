Прокуратура проведет проверку по факту ландшафтного пожара около реки Буй в Удмуртии

Прокуратура проводит проверку по факту ландшафтного пожара, произошедшего в Камбарском районе Удмуртии 12 апреля. Как сообщает пресс-служба надзорного органа республики, будет проверяться исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В частности, в ходе проверки оценят полноту и своевременность организации должностными лицами противопожарных мероприятий, а также реагирования на факт возгорания и достаточности мер по его ликвидации.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что ликвидация горения была объявлена в 14:00.

Напомним, 12 апреля пожарные ликвидировали возгорание в Камбарском районе на площади больше 190 га. Участок располагался на болотистой местности, куда не могла подъехать специальная техника, в результате чего специалисты добирались до места происшествия пешим порядком 40-50 минут.