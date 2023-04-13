Ландшафтный пожар на площади 193 га потушили в Удмуртии около реки Буй

12 апреля около 15:08 в Камбарском районе Удмуртии около реки Буй загорелась сухая растительность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Участок располагался на болотистой местности, куда не могла подъехать специальная техника, в результате чего специалисты добирались до места происшествия пешим порядком 40-50 минут.

Угрозы для населенных пунктов не было. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Локализовать пожар удалось в 20:09, а полная ликвидация была объявлена в 21:25. По данным беспилотного летательного аппарата, общая площадь ландшафтного пожара составила 193,16 га.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев, стремительному распространению пожара способствовал порывистый ветер и сухие заросли. Для ликвидации последствий задействовали огнеборцев МЧС России, лесопожарные формирования подведомственные минприроды, специалистов поисково-спасательной службы региона и необходимую технику. В том числе, для создания минерализированной полосы применяли трактор с плугом, а с помощью БПЛА осуществлялся мониторинг обстановки. Для доставки личного состава и пожарно-технического вооружения в труднодоступные места привлекались моторные лодки и квадроцикл.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.