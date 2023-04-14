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ASUS представила новые игровые смартфоны ROG Phone 7

Компания ASUS показала новое поколение игровых смартфонов ROG Phone 7 — первыми на рынок выйдут флагманские ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate. Их продажи начнутся в апреле — стоимость смартфонов составит от €1 тыс. и €1,4 тыс. соответственно, однако в стоимость версии Ultimate включен кулер AeroActive 7, который для базового смартфона предлагается за доплату.

Фото: Asus

Фото: Asus

Устройства созданы на базе топового чипа Snapdragon 8 Gen 2, который сочетается с 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Обе модели имеют одинаковый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2448x1080 точек и частотой обновления до 165 Гц. Смартфоны поддерживают трассировку лучей, но только в тех играх, где предусмотрена эта технология. Набор камер включает в себя 32 Мп фронтальную камеру, а также основной модуль с 50 Мп объективом, 13 Мп сверхширокоугольным объективом и 5 Мп макрообъективом.

Новинки отличаются улучшенной системой охлаждения GameCool 7, которая у модели ROG Phone 7 Ultimate может быть дополнена внешним кулером AeroActive 7. Кулер также имеет дополнительный аудиоразъем 3,5 мм для подключения наушников. Устройства получили программируемые ультразвуковые кнопки AirTrigger и мощный вибромотор для тактильного отклика в играх.

Смартфоны оснащаются сразу двумя аккумуляторами по 3000 мА•ч каждый с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, а на его тыльной стороне расположен программируемый цветной AMOLED-экран ROG Vision. Обе модели сочетаются с линейкой фирменных геймерских аксессуаров ASUS ROG.

Максим Вершинин

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