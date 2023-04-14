Aston Martin представил 770-сильный кабриолет DBS 770 Ultimate Volante

Компания Aston Martin показала 770-сильный кабриолет DBS 770 Ultimate Volante — прощальную версию модели, которая стала самым мощным серийным автомобилем марки с открытым верхом в 110-летней истории.

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Автомобиль сохранил 5,2-литровый турбомотор V12, но его мощность была увеличена до 770 л.с. Двигатель сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, новой рулевой колонкой, перекалиброванными рулевым управлением и подвеской.

DBS 770 Ultimate Volante получил более жесткий кузов и карбон-керамические тормоза в базовой комплектации. Визуально спецверсия отличается переработанным кузовным обвесом с элементами из углепластика и особыми 21-дюймовыми колесами. Салон получил отделку кожей и альканатрой в специальном цветовом сочетании.

Тираж нового спорткара составит 199 кабриолетов, все из которых уже распроданы. Поставки Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante клиентам начнутся в третьем квартале 2023 года. Напомним, ранее был представлен аналогичный спорткар, но в версии купе — Aston Martin DBS 707 Ultimate выпустят в количестве 300 машин.

Максим Вершинин

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