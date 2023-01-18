Aston Martin показал 770-сильное купе DBS 707 Ultimate

Компания Aston Martin показала 770-сильное купе DBS 707 Ultimate — прощальную версию модели, которая стала самы мощным серийным автомобилем марки в 110-летней истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Следующая фотография 1 / 5 Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 707 Ultimate Фото: Aston Martin

Автомобиль сохранил 5,2-литровый турбомотор V12, но его мощность была увеличена до 770 л.с. Двигатель сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, новой рулевой колонкой, перекалиброванными рулевым управлением и подвеской.

DBS 707 Ultimate получил более жесткий кузов и карбон-керамические тормоза в базовой комплектации. Визуально спецверсия отличается переработанным кузовным обвесом с элементами из углепластика и особыми 21-дюймовыми колесами. Салон получил отделку кожей и альканатрой в специальном цветовом сочетании.

Тираж нового спорткара составит 499 экземпляров — 300 купе и 199 кабриолетов — все из которых уже распроданы. Поставки Aston Martin DBS 707 Ultimate клиентам начнутся в третьем квартале 2023 года.

Максим Вершинин