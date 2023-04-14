Максим Данилов может возглавить Подгоренский район Воронежской области в конце апреля

Губернатор Воронежской области Александра Гусева поддержал кандидатуру исполняющего обязанности главы Подгоренского района Максима Данилова в конкурсе на пост руководителя муниципалитета. Об этом сообщило правительство региона по итогам встречи управленцев.

Господин Данилов вчера доложил главе региона об особенностях социально-экономического развития района, а также в ходе встречи рассказал о своем решении принять участие в конкурсе на должность главы Подгоренского района. Господин Гусев «поддержал это решение».

Как уточнили в государственном РИА «Воронеж», конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета состоится 21 апреля. По его результатам совету народных депутатов района будут предложены две кандидатуры для рассмотрения вопроса об избрании из их числа руководителя на пятилетний срок. Бывший руководитель Подгоренского района Роман Береснев недавно возглавил пригородный Рамонский район.

Владимир Зоркий